طهران تعلق على بيع بريطانيا السلاح للسعودية

ولفت موسوي إلى أن الأسلحة تستخدم ضد الشعب اليمني، في حين أن الحكومة البريطانية حققت الأرباح من خلال تلويث أيديها بدماء الأبرياء في اليمن، داعيا بريطانيا إلى انتهاج المسار التاريخي الصحيح.

ونشر موسوي في حسابه على "تويتر": بينما تدفع الفظائع في #اليمن إلى حافة أسوأ أزمة إنسانية ، بسبب كوفيد 19، الحكومة البريطانية استفاد من تصدير الأسلحة إلى السعودية وترك دماء الأبرياء اليمنيين على أيديهم. يجب على بريطانيا انتهاج المسار التاريخي الصحيح".

ونشرت صحيفة "الغارديان" في وقت سابق تقريرا حول مبيعات شركة "بي إيه إي سيستيمز" البريطانية، المختصة بالطائرات والمقاتلات، بعنوان "بي إيه إي سيستيمز باعت أسلحة للسعودية بأكثر من 15 مليار إسترليني خلال حرب اليمن".

وأشار التقرير إلى أن "الآلاف من المدنيين لقوا مصرعهم، منذ بداية الحرب في اليمن، في شهر مارس/ أذار عام 2015، حيث شن التحالف الذي تقوده السعودية حملات قصف دون تمييز، بعد حصوله على السلاح من شركة بي إيه إي سيستيمز وشركات غربية أخرى، وتواجه القوات الجوية السعودية اتهامات بالمسؤولية عن مقتل ما يصل إلى 12 ألفا وستمئة شخص في هجمات استهدفتهم".