إصابة رئيس البرلمان الباكستاني وولديه بفيروس كورونا

قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الباكستانية، أسد قيصر، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن قيصر بعدما أقام حفل إفطار للاحتفال بشهر رمضان، والتقى مع رئيس الوزراء، عمران خان، وغيره من كبار المسؤولين هذا الأسبوع، فإنه أعلن إصابته وولديه بالفيروس.

ولم يتضح بعد إن كان خان سيخضع للفحص، لكنه سبق أن فعل ذلك في أبريل/نيسان الماضي، وكانت النتيجة سلبية بعدما اجتمع مع فيصل إيدهي، رئيس أكبر جمعية خيرية باكستانية، الذي تأكدت لاحقا إصابته بالمرض، فيما اجتمع إيدهي مع خان في مكتب رئيس الوزراء.

ويشار إلى أن الجمعية الوطنية الباكستانية في عطلة، في الوقت الراهن، على الرغم من أن أحزاب المعارضة تطالب بانعقادها لمناقشة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا في البلد، الذي سجل 16817 إصابة، و385 وفاة بالمرض.

وقرار انعقاد المجلس في يد رئيسه أسد قيصر الذي أعلن مساء أمس الخميس إصابته بالفيروس في العاصمة إسلام أباد، حيث كتب قيصر، أحد مساعدي خان المقربين، على تويتر "أخضع للعزل الذاتي في منزلي".

وسجل الرصد اليومي للفيروس ارتفاعا قياسيا على مدى الأيام الثلاثة الماضية في باكستان مع تكثيف إجراءات الفحص. ورُصدت 990 حالة إصابة جديدة أمس الخميس. ولا يزال البلد، الذي يتجاوز عدد سكانه 207 ملايين نسمة، يجري نحو ثمانية آلاف فحص يوميا.

ويعد أسد قيصر ثاني مسؤول كبير يصاب بالفيروس في باكستان، بعدما تأكدت إصابة عمران إسماعيل، حاكم إقليم السند بالمرض يوم الاثنين الماضي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 2.3 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.