متظاهرون يقتحمون الكابيتول..والسبب كورونا (فيديو)

وبحسب وكالة "فرانس برس" تجمع عشرات المتظاهرين، بينهم مسلحون في برلمان ميشيغان دون وضع أقنعة واقية، كما وجه بعضهم عبارات صارخة في وجه عناصر الشرطة للمطالبة بدخول المبنى، فيما رفع البعض الآخر لافتات ضد الحجر، تصور إحداها الحاكمة الديمقراطية غريتشين ويتمان على هيئة أدولف هتلر.

وكتبت السيناتور، داينا بوليهانكي، على صفحتها في "تويتر" أن هناك: "رجالا يحملون بنادق يصرخون علينا"، مرفقة تغريدتها بصورة تظهر أربعة رجال بدا أن أحدهم يحمل سلاحا.

​وأضافت: "بعض زملائي الذين لديهم سترات واقية من الرصاص قاموا بارتدائها".

— Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

يذكر أن هذه التظاهرة، نظمتها مجموعة تسمى "ميشيغان متحدة من أجل الحرية"، وهي المرة الثانية خلال شهر أبريل/ نيسان التي يتجمع فيها متظاهرون، مسلحون أحيانا، في لانسنغ للمطالبة بإنهاء الحجر في ميشيغان التي سجّلت أكثر من 3500 وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز.