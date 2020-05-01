وكالة: وباء كورونا يمكن أن يستمر عامين

أفادت وكالة أمريكية بأن العلماء على يقين من أنه لن يكون بالإمكان السيطرة على الفيروس حتى يصاب ثلثي سكان العالم به.

يمكن أن تستمر جائحة COVID-19 لمدة تصل إلى عامين، ويمكن أن تنتشر موجات للمرض بشكل كبير حتى بعد عام 2022، حسب مركز دراسة الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد العلماء أنه لن يكون بالإمكان السيطرة على الفيروس حتى يصاب ثلثي سكان العالم به. تنتج الصعوبات الإضافية في أن COVID-19 يمكن أن ينتشر ويكون دون أعراض.

يوصي الباحثون بأن تستعد حكومات العالم لحقيقة أن الوباء لن ينتهي قريبًا وقد ينتشر بقوة متجددة على مدى العامين المقبلين.

على الرغم من ذلك، قد تكون أول دفعات محدودة من اللقاحات جاهزة بحلول عام 2020. يتذكر العلماء تجربة وباء الإنفلونزا 2009-2010 ، عندما كان اللقاح جاهزًا فقط بعد أن وصل الوباء إلى ذروته في الولايات المتحدة، لكن هذا ساعد في منع مليون ونصف من العدوى ومئات الوفيات في هذا البلد وحده.