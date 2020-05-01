رجل يدخل في غيبوبة بعد مشاركته في لعبة مع أصدقائه

دخل رجل بلجيكي في غيبوبة بعد أن شارك في لعبة تحدي شرب الكحول مع أصدقائه عبر تقنية الفيديو.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" نقل الرجل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة شارلروا بعد أن قام الرجل بشرب لتر ونصف من المشروبات الكحولية.

— The Sun (@TheSun) May 1, 2020

وبحسب الصحيفة تتلخص قواعد اللعبة، بأن يقوم شخص بالطلب من أحد المشاركين شرب كمية معينة من الكحول وإذا لم يتم يتمكن يدفع الخاسر العشاء في المطعم إلى الشخص الذي كلفه بهذه المهمة.

وفقًا للمنشور، أصبحت هذه المسابقات عبر الإنترنت شائعة بشكل خاص خلال فترة الحجر المنزلي.