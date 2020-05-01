رئيس وزراء اليابان يلمح لتمديد حالة الطوارئ شهرا آخر

تدرس الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لجائحة "كوفيد-19".

وقال شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، إن الحكومة قد تمد حالة الطوارئ، التي يفترض أن تنتهي في 6 مايو/ أيار، لشهر آخر، وفقا لما نشرته "فرانس برس".

وأضاف آبي أنه "عقب الإطلاع على تقرير فريق خبرائنا، طلبت من الوزير يوسوتوشي نيشيمورا (المكلف بإدارة الوباء) بالنظر في التمديد لمدة شهر في حال الطوارئ باعتبارها أساساً للتفكير في الخيارات المطروحة للاستجابة لحاجيات المناطق".

وتابع "قيّم فريق الخبراء المعيّن من الحكومة الوضع في مناطق مختلفة من البلاد، ونحن نستمع إلى رأيهم ونأمل في اتخاذ قرار يوم 4 مايو".

وأوضح آبي أنه "رغم عدم تسجيل عدد إصابات مرتفعة، فإن الحيطة ضرورية، وآراء الخبراء تقول إننا لا نزال نحتاج تعاون اليابانيين في المستقبل القريب".

وفي تصريحات صحفية الثلاثاء، نفى رئيس الوزراء آبي، مجددا الادعاءات بأنه وعد بتحمل بلاده المصاريف الإضافية لتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، من عام 2020 إلى عام 2021.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال آبي، الأربعاء الماضي، أمام البرلمان: "يجب تنظيم الألعاب الأولمبية بطريقة تظهر أن العالم قد ربح معركته ضد جائحة فيروس كورونا، وإلا، سيكون من الصعب عقد المنافسات".

جاءت تصريحات آبي ردًا على استفسار من أحد المشرعين المعارضين، حول ما إذا كان بإمكان طوكيو استضافة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل، بعد تأخير إقامتها هذا العام بسبب الوباء.

كما أتت متماشية مع تصريحات رئيس لجنة أولمبياد طوكيو 2020، يشيرو موري، الذي قال بالأمس، إن اليابان ستلغي استضافة الألعاب إذا لم يكن من الممكن إقامتها في 2021 بعد أن تأجلت بالفعل لمدة عام واحد.

اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو/ تموز 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت بموت عشرات لآلاف حول العالم.