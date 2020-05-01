أفغانستان... اتفاق مبدئي بين الرئيس أشرف غني وخصمه لتجاوز الخلافات

يبدو أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ومنافسه عبد الله عبد الله، اقتربا من طي صفحة الخلافات بينهما، بعد أن قال عبد الله، إنهما حققا تقدمًا في المحادثات.

وقال عبد الله، اليوم الجمعة، في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر": "يسعدني أن أؤكد للشعب الافغاني أن الجهود التي بذلتها الشخصيات الوطنية المحترمة لحل الأزمة السياسية قد أثمرت. لقد أحرزنا تقدماً في المفاوضات وتوصلنا إلى اتفاق مبدئي حول مجموعة من المبادئ. العمل على التفاصيل جارية للانتهاء من الاتفاق".

وأضاف "نأمل في الانتهاء من الاتفاق السياسي في أقرب وقت حتى نتمكن من إيلاء اهتمام تام لمعالجة وباء كورونا، وضمان سلام عادل وكريم ودائم ، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بروح الوحدة الوطنية والتضامن".

We hope to finalize the political agreement at the earliest so that we can pay undivided attention to tackling COVID-19 pandemic, ensuring a just, dignified & lasting peace, & confronting the security & economic challenges in a spirit of national unity & solidarity. — Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) May 1, 2020

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أفغاني أن عبد الله قدم اقتراحا متعدد الجوانب إلى غني.

وبموجب المقترح يُعين عبد الله لقيادة محادثات سلام مع طالبان، بينما يحصل أيضًا على 50 في المئة من الحكومة بما في ذلك العديد من المناصب الرفيعة لحلفائه.

وقال المسؤول إن عبد الله يريد أيضاً أن يحمل لقب"رئيس الوزراء التنفيذي"، مؤكدا أن غني لم يقبل بهذا الاقتراح.

وأكد النائب الثاني للرئيس غني ساروار دانش، يوم الخميس، أن عبد الله سيقود مجلس السلام الأفغاني، وقال"إن الجهود جارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الدكتور عبد الله في إطار حكومة مشاركة وطنية".

وشغل عبد الله سابقًا، منصب "الرئيس التنفيذي" لأفغانستان، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع غني، لكنه خسر هذا المنصب بعد الانتخابات الرئاسية، التي نُظمت العام الماضي، وفاز بها غني وسط مزاعم بالتزوير.