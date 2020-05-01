أرادت الاحتفال برفع الإغلاق بسبب كورونا .. فكان الموت بانتظارها

خرجت مواطنة من كازاخستان مع صديقتها إلى متنزه في مدينة أنطاليا التركية، لالتقاط صور بجانب جرف مرتفع، إلا أن الصورة تحول إلى نهاية مأساوية.

الفتاة البالغة من العمر 31 عاما، خرجت احتفالا برفع الإغلاق المفروض في المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد لتلقى حتفها بعدما سقطت عن الجرف البالغ ارتفاعه حوالي 35 مترا.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن أوليسيا سسبيتسينا التي كانت تعمل كمرشد سياحي في المدينة على مدى السنوات الخمس الماضية، صعدت من فوق السياج الآمن في المتنزه، واتخذت وضعية لالتقاط صورة على حافة الجرف أمام شلالات خلابة، قبل أن تنزلق وتسقط في الماء، ما دفع صديقتها للإسراع بالاتصال بالطوارئ حيث تم إخراجها من الماء ولكنها كانت قد فارقت الحياة.

وكانت أنطاليا رفعت الحظر عن التنقلات إثر إعلان أن الوضع بات آمنا للخروج، وذلك بعد أسابيع من الإغلاق إثر تفشي فيروس كورونا في تركيا.