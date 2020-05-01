فيديو لمروحية ناسا التي ستحلق في سماء المريخ

تستعد وكالة ناسا لإرسال مركبتها الفضائية إلى المريخ خلال العام الجاري، وما يميزها هو أنها ستحمل مروحية جديدة لتكون أول مركبة تجري رحلة جوية على الكوكب الأحمر.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية على قناتها في موقع يوتيوب تسجيلًا مصورًا يعطي فكرة عما ستبدو عليه هذه الرحلة، عندما تجري المروحية جولتها في سماء المرييخ في وقت ما بعد تاريخ وصول المركبة.

وتظهر المروحية المسماة (إنغينويتي)، أي الآلة البارعة، وكأنها طائرة مسيرة مزدوجة المراوح، صُممت بتقنية عالية لتتمكن من إكمال مهمتها المتمثلة في "قفزات" على ارتفاعات قصيرة على الكوكب.

المرحية التي لا يتجاوز وزنها 2 كغ، والتي لا تحتوي على أي أدوات أخرى على متنها سيكون هدفها إجراء طلعات جوية تستكشف الأجواء بهدف المساعدة في دراسة المريخ.

ومن المقرر إطلاق مهمة (المريخ 2020) التابعة لناسا في المدة ما بين 17 تموز/ يوليو و 5 آب/ أغسطس من العام الجاري.