لماذا أثار جوزيبي كونتي الجدل بكلمة "العائلة" المعفاة من الحجر؟

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن الحكومة ستخفف بعض أجزاء من الحظر على مستوى البلاد، حيث يدخل السكان أسبوعًا ثامنًا من الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس التاجي، ولكن ذكر كونتي كلمة لها حدة معان في إيطاليا ما أثار جدلا كبيرا.

وقال كونتي أنه اعتبارًا من 4 مايو/أيار، بجسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: إنه "سيتم السماح للأشخاص في إيطاليا بالسفر داخل مناطقهم الأصلية للزيارة الأقارب من العائلة، ولكن ظل المشهد ملعوما حول معنى العائلة.

ولذلك سعى مواطنو البلد المتعاونون إلى توضيح. أي أقارب؟ ما العلاقة؟ هل يعتبر ابن العم الثاني أو الصهر أقارب؟ وبدا أن الحرية الإضافية التي استعرضها رئيس الوزراء ليلة الأحد ترتكز على اسم قديم ومبتكر.

التعريف الصحيح هو أكثر من مجرد متحذلق في إيطاليا، البلد الذي يحتضن فيه المفهوم السخي للعائلة العشائر المرتبطة بالدم أو الزواج. ومهما كانت نية الحكومة ، فإن الكلمة الواسعة المعنى "congiunti" والتي استخدمها كونتي، سيكون جزءًا مهما يجمع الكثير من الإيطاليين معًا.

وفي اليوم التالي، سعى كونتي إلى إزالة الالتباس، وقال إن ما قصده هو أنه يمكن للإيطاليين القيام بزيارات إلى "الأقارب، وأولئك الذين تربطهم بهم علاقات ذات عاطفة ثابتة"، ما أثار التباسا أكثر جدلا.

وتساءل بعض المحاميين المختصين بعلاقات الزواج والطلاق عن معنى كلمات هل تشمل الأسر المترابطة زواجيا أم مناطقيا؟

ولكن بشكل عام وعندما يحدد الإيطاليون أخيراً من يمكنهم زيارته ، سيتعين عليهم التفكير في كيفية التعبير عن المودة عند وصولهم. الإجراء الجديد يتطلب من الجميع ارتداء الأقنعة والبقاء على مسافة آمنة عند زيارتهم.