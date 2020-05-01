اصطدام عنيف بين قطار وشاحنة في النرويج...فيديو

اصطدم قطار بشاحنة تسحب زورق، كانت عالقة في سكة حديدية عند أحد المعابر في النرويج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدم القطار بشكل عنيف بالشاحنة، التي كانت عالقة في سكة حديدية. كما يظهر الفيديو أن السائق كان خارج الشاحنة لحظة الاصطدام.

وقال أحد الشهود لوسائل إعلام محلية "جلست خلف مقود السيارة ورأيت أن الشاحنة عالقة بين القضبان. ثم شاهدت الحواجز تقترب من بعضها لتغلق المعبر".

وأضاف أن القافلة ضربت المقطورة في وقت لاحق، محطمة القارب.