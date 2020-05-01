أردوغان يبعث برسالة تهنئة إلى هيئة تركية... ما السبب؟

أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة إلى إبراهيم أرين، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"، بمناسبة الذكرى 56 لتأسيسها.

وقال أردوغان: "أهنئ بالذكرى 56 لتأسيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (رسمية) التي تقدم خدمتها للشعب التركي منذ أكثر من نصف قرن بنهجها الموثوق والدقيق والمحايد"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

#أردوغان يهنئ هيئة الإذاعة والتلفزيون بالذكرى 56 لتأسيسها

في رسالة بعثها لمدير عام الهيئة التركية إبراهيم أرين

https://t.co/k0MSMqetlI — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 1, 2020

​وأضاف أن "TRT" حملت صفة المدرسة في مجال البث العام بصحافتها المسؤولة ومبادئها، وساهمت بشكل كبير في التنمية الاجتماعية من خلال منشوراتها في مجال التعليم والثقافة والفنون والرياضة.

وأشار أن "الهيئة حققت نجاحات يفتخر بها عبر قنواتها الجديدة وبثها بلغات عديدة، لإيصال صوت بلدنا لجميع أنحاء العالم".

وأعرب عن اعتقاده بأن الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الاتصال في الرئاسة التركية والتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى، ستمضي لتحقيق أهداف جديدة وقوية.

وهنأ أردوغان في رسالته جميع العاملين في الهيئة متمنيا لهم وللمؤسسة دوام التقدم والنجاح، بحسب ما ذكرت الوكالة.