أمريكا تجيز استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة 1 مايو/ آيار، أن إدارة الغذاء والدواء أقرت استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال ترامب، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن FDA منحت العقار التجريبي الخاص بشركة "غيلياد ساينسز" المضاد للفيروسات "ريمديسيفير" لعلاج المرضى الذين يعانون من "كوفيد 19".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، مع دانيال أوداي، الرئيس التنفيذي للشركة. ووصف ترامب ذلك بأنه "خطوة أولى" مهمة، من أجل التوصل لعلاج نهائي لفيروس كورونا، وقال إن الشركة، قررت أن تتبرع بمليون قارورة من الدواء لمساعدة المرضى.

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد أعلن أنه بصدد إقرار اعتماد عقار لعلاج فيروس "كورونا" المستجد. وقال خلال جلسة برلمانية، إنه "سيقر قريبا استخدام عقار ريمديسيفير (remdesvivir) كعلاج لفيروس كورونا المستجد خلال وقت قصير"، حسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

ولفتت الوكالة إلى أن "إقرار العقار المذكور- وهو من إنتاج شركة غيلياد الأمريكية واعتمد علاجا لفيروس إيبولا- سيكون القرار الأول من نوعه في اليابان منذ تفشي الوباء".

ونقلت عن مسؤول حكومي لم تسمه، في تصريح منفصل، أن "إقرار العقار سيجري مطلع الشهر المقبل".