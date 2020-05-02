وكالة: الصور الأولى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ بعد تكهنات بشأن صحته

نشرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت صورا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يومًا من الغياب وسط شائعات حول صحته.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قام بقطع الشريط في حفل بمناسبة الانتهاء من مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية في سونتشون، شمالي بيونغ يانغ، يوم الجمعة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية كيم كيم يرتدي بدلة ماو داكنة ويقطع الشريط الأحمر خلال الحفل ويتحدث إلى المسؤولين المرافقين بابتسامة على وجهه، فيما لم تظهر عليه أي علامات لمرض.

20 gün aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak bir fabrika açılış törenine katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ilk fotoğrafları https://t.co/S7RZiyBtsm pic.twitter.com/AHP9Ou1Sxt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2020

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "جميع المشاركين رددوا هتافات للزعيم الكوري الشمالي".

وأضافت الوكالة أنه "اطلع على عدة مواقع بما في ذلك أماكن معالجة المواد الخام، وإنتاج الفوسفور الأصفر، وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية الأمونيوم، ومواقع التعبئة ، حيث تم اطلاعه على عمليات إنتاج المصنع".

كما نقلت الوكالة عن كيم تعبيره عن "الرضا عن الإبداع الرائع" و"حدد المهام والطرق لتطوير صناعتنا الكيميائية في اتجاه صحيح كما يقتضي القرن الجديد".

JUST IN: North Korea releases photos of Kim Jong un’s recent public appearance pic.twitter.com/qgbifFs3YM — Breaking911 (@Breaking911) May 1, 2020

ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير.

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية علنا منذ 12 نيسان / أبريل الماضي. وبعد تغيبه يوم 15 نيسان/أبريل عن مراسم إحياء ذكرى ميلاد جده، كيم ايل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، ثارت التكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي.

وكان موقع "ديلي إن.كيه" الإلكتروني قد ذكر في وقت سابق أن كيم، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، دخل المستشفى يوم 12 نيسان/أبريل قبل ساعات من خضوعه لإجراء طبي متعلق بالقلب والأوعية الدموية.

وأضاف الموقع بأن صحة كيم تدهورت منذ آب/ أغسطس، بسبب التدخين الشره والبدانة والإفراط في العمل، وأنه يتلقى العلاج حاليا في فيلا بمنتجع إلى الشمال من العاصمة بيونغ يانغ.

وسبق أن قالت قناة "سي.إن.إن" الأمريكية ، نقلا عن مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة "تتابع معلومات تفيد بأن كيم في خطر شديد بعد خضوعه لجراحة".

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة "يونهاب" نقلاً عن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية أن الأنباء التي تفيد بأن رئيس جمهورية كوريا الشمالية يعاني من مشاكل صحية خطيرة لا تتوافق مع الواقع.