ترامب يرفع توقعاته بشأن حصيلة ضحايا كورونا في أمريكا

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مناسبة بالبيت الأبيض إنه "يأمل في أقل من مئة ألف حالة وفاة وهو عدد أعلى من تقديراته السابقة حين أشار إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألفا يوم الاثنين"، وفقا "رويترز".

وشدد ترامب مع ذلك على أنه "كان من الممكن بل كان يجب وقف انتشار الفيروس في مصدره"، في إشارة إلى الصين.

وتابع: "بدأنا الآن عملية تدريجية لإعادة فتح البلاد بفضل تمكننا من تسطيح المنحنى الوبائي وإبطاء وتيرة الانتشار وتوسيع قدراتنا بشكل واسع في قطاع الصحة".

وتغيرت التوقعات بشأن الحصيلة المحتملة للمتوفين جراء الجائحة في الولايات المتحدة عدة مرات، وسبق أن حذر ترامب من أن فيروس كورونا قد يودي بحياة من 100 ألف إلى 200 ألف أمريكي إلا أنه قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن هذا العدد سيتراوح على الأرجح من 60 ألفا إلى 70 ألفا.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ1126432 حالة، وكذاك من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض بـ65598 حالة.