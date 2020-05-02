غرفة صغيرة تدمر كورونا في 40 ثانية... مطار هونغ كونغ أول مكان يستخدمها... فيديو

بحجرة سطحها الداخلي مغلَّف بمواد مضادة للميكروبات التي تقتل أي بكتيريا على البشر، بدأ مطار هونغ كونغ باستخدام غرفة تطهير قادرة على قتل جميع الميكروبات، من ضمنها فيروس كورونا، خلال 40 ثانية.

حيث أصبح المطار أول مكان في العالم يستعمل نظام "كلين تيك" (CLeanTech) الذي يتم استخدامه حاليا من قِبل موظفي الصحة العامة.

ويتم فحص درجة حرارة الأشخاص قبل الدخول إليها من أجل اكتشاف الحمى، وهي علامة تحذير رئيسية من فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال متحدث باسم المطار في بيان، إنه تم تجهيز السطح الداخلي للغرفة الصغيرة بطلاء مضاد للميكروبات يمكن أن يقتل الفيروس والبكتيريا عن بعد على جسم الإنسان وملابسه باستخدام تقنيات المحفز الضوئي و"إبر النانو"، كما يتم تطبيق رذاذ التعقيم للتطهير الفوري.

كما أوضح البيان أن "إجراءات التطهير تبدأ بعد دخول الشخص إلى المقصورة المغلقة، وتستغرق نحو 40 ثانية من البداية إلى النهاية". واصفا الطريقة بأنها "أفضل طريقة لتطهير جسم الإنسان بالكامل".

هذا ودعا تقرير صحفي بريطاني في وقت سابق الدول إلى التعلم من نجاح هونغ كونغ في الحفاظ على معدلات العدوى والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المنخفضة، دون اللجوء إلى الإغلاق العام المدمر اجتماعيا واقتصاديا الذي اعتمدته معظم دول العالم.

اتبعت المدينة وبشكل صارم تعليمات منظمة الصحة العالمية، لاختبار كل مَن تظهر عليه أعراض المرض، كما عزلت أولئك الذين أتت نتائج اختباراتهم إيجابية في المستشفى، وتواصلت مع الأشخاص الذين ظهرت عليهم عوارض الإصابة، ووجهت نحو عزل أنفسهم.