ابنة رئيس كازاخستان السابق تترك منصب رئيسة مجلس الشيوخ

أعلنت الخدمة الصحفية للمكتب الرئاسي في كازاخستان، أن رئيس كازاخستان قاسم توكاييف وقع مرسوما بشأن إنهاء صلاحيات رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان داريغا نزارباييفا.

وذكرت الخدمة الصحفية أنه: "بموجب مرسوم رئيس الدولة، تم إنهاء صلاحيات رئيسة مجلس الشيوخ فى برلمان جمهورية كازاخستان نزارباييفا داريغا نور سلطانوفنا".

يذكر أن داريغا هي ابنة الرئيس السابق للبلاد نورسلطان نزاربايف، الذي استقال من منصب رئاسة الدولة في آذار/ مارس 2019.

وهي نائبة في مجلس الشيوخ منذ أيلول/ سبتمبر 2016، وانتخبت رئيسة لمجلس النواب في آذار/مارس 2019.

وفي آب/ أغسطس 2019، أعاد توكاييف تعيين نزارباييفا كرئيسة لمجلس الشيوخ.