إيران تتحدث عن عجائب جديدة... "حزب الله" وصدام حسين وإسرائيل

هاجم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أمس الجمعة، الحكومة الألمانية على قرارها بحظر "حزب الله" اللبناني.

وقال شمخاني، في تغريدة له عبر "تويتر": لقد أزيح الستار عن مفاجأة جديدة. بائعو أسلحة الدمار الشامل الكيميائية لصدام (الرئيس العراقي الأسبق)، أصبحوا يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويصفون "حزب الله" البطل بالإرهاب خوفا من صديقهم (الكيان الصهيوني) قاتل الأطفال.

وأضاف: "داعش لم يصل إلى أوروبا لأنه عجز عن اجتياز جدار المقاومة، وكم هو جيد أن ينكشف النقاب اليوم عن أوجه الداعمين الرئيسيين للإرهاب".

— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) May 1, 2020

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أدان قرار الحكومة الألمانية اعتبار "حزب الله" اللبناني، "منظمة إرهابية".

وقال موسوي إن القرار الألماني يأتي في سياق أهداف الكيان الصهيوني وأمريكا، محذرا الحكومة الألمانية من تحمل التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة الجماعات الإرهابية الحقيقية.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الخميس الماضي، أنها اتخذت قرارا بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وتصنيفه "منظمة إرهابية"، فيما قامت الشرطة الألمانية بمداهمات صباح اليوم نفسه لاعتقال أشخاص ينتمون إلى الحزب الذي بات محظورا بحسب القوانين الألمانية.