وسائل إعلام بريطانية تشكك في صحة صور كيم جونغ أون

نشرت الصحيفة مقال بعنوان: "إنه على قيد الحياة (ربما)! نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صوراً، لم يتم التحقق منها، الذي ظهر لأول مرة علنًا بعد 20 يومًا وسط شائعات حول وفاته ونقل السلطة إلى أخته".

كتبت الصحيفة أن زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قطع الشريط عند افتتاح مصنع الأسمدة في سنشون ونشر صورًا يبتسم فيها، وكأنه يوضح لشعبه والعالم بأسره أنه من السابق لأوانه شطبه.

20 gün aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak bir fabrika açılış törenine katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ilk fotoğrafları https://t.co/S7RZiyBtsm pic.twitter.com/AHP9Ou1Sxt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2020

صرخ جميع المشاركين في الحفل بصوت عالٍ "مرحى!" عندما ظهر كيم جونغ أون علناً. ورافق الزعيم عدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بما في ذلك الأخت الصغرى كيم يي جيونغ.

وتذكر الصحيفة بأن رئيس كوريا الديمقراطية لم يُشاهد بعد اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، الذي انعقد في 11 أبريل/ نيسان، وكانت هناك شائعات بأنه مات.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong un makes first public appearance in 20 days - @YonhapNews — Breaking911 (@Breaking911) May 1, 2020

وكتبت الصحيفة "زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ظهر علانية لأول مرة منذ 20 يومًا، على ما يبدو لتبديد شائعات وفاته".

ويقول الصحفيون البريطانيون إن كيم ابتسم وقام بجولة في المصنع، لكن صحة الصور لم تثبت.