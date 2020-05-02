إيران تنذر أمريكا برد قاس يحمل تداعيات وخيمة على أمن المنطقة

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، أنها أبلغت الولايات المتحدة أن "تمديد حظر شراء السلاح سيواجه برد قاس وسيحمل تداعيات وخيمة".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "أبلغنا أمريكا أن تمديد المجتمع الدولي حظر شراء السلاح على إيران سيواجه برد قاس، وستكون له نتائج وتداعيات وخيمة على الذين مددوه".

وأضاف ربيعي: "تحدثنا إلى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، منها الصين وروسيا، وقد أبلغتنا أنها لن تقبل بطريقة الولايات المتحدة الخاصة بتمديد حظر شرائنا للسلاح"، مضيفا: "بالتأكيد ستعارض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الانتهاك الأمريكي للقانون الدولي".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن العالم والاتفاقيات الدولية ليست لعبة في يديها"، مشددا على أن إجراء تمديد الحظر "سيحمل تداعيات وخيمة على الاتفاق النووي وأبعد من الاتفاق النووي، وستكون له تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها".

وشدد ربيعي على أنه لا وجهة دولية أو قانونية لمحاولة واشنطن استخدام الاتفاق النووي في تمديد حظر السلاح على إيران، مبينا: "أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي ولا يمكنها استخدام محتواه لتحقيق أهدافها، ويمكنها إبداء الرأي كعضو في الاتفاق في حال عادت اليه ونفذت التزاماتها".

​وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، فيما قال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.