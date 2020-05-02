بعد 20 يوما من غيابه...زعيم كوريا الشمالية يظهر في مقطع فيديو بساق "متشنجة"...شاهد

ظهر زعيم كوريا الشمالية في مقطع فيديو جديد يمشي بينما كانت حركة ساقه تبدو "متشنجة "، كما أن عربة غولف خضراء لوحظت مكان وجوده على غرار عربة استخدمها في 2014 بعد غياب عام طويل.

شارك كيم جونغ أون بمراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمال العاصمة بيونغ يانغ، وهو أول نشاط علني للزعيم الكوري الشمالي منذ الحادي عشر من أبريل/نيسان، بعد سيل من التوقعات حول حياته وصحته.

North Korea ceremonies, in the time of COVID-19 : https://t.co/fwiD0C4RAj pic.twitter.com/sXwIFOEzJR — NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020

وبحسب ما نقلت "رويترز"، عن نام سيونج ووك، أستاذ دراسات كوريا الشمالية في جامعة كوريا الذي علق على الحفل، قائلا: "بدا أن إعداد المكاتب والكراسي على المسرح أمر نادر بعض الشيء لمثل هذه المناسبة في الهواء الطلق قد يعاني كيم من بعض

الظروف الجسدية التي تمنعه ​​من الوقوف لفترة طويلة، ويحتاج إلى أن يجلس بعد الوقوف لبعض الوقت".

Kim Jong arrives at the Sunchon fertilizer factory on May Day for a a ribbon cutting event.



Photos did not show any notable signs that he might be in bad health, but they did show him standing in front of a golf cart (see article on why it's relevant): https://t.co/fwiD0C4RAj pic.twitter.com/pn5pqEs8ia — NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020

وأضاف: "إذا كان كيم غير قادر على الوقوف لفترات طويلة ربما كان السبب في عدم حضوره حدث الذكرى السنوية في أبريل/نيسان، في قصر كومسوسان للشمس، حيث كان عليه أن يقف لمدة ساعة على الأقل".

وظهر كيم جونغ في الصور برفقة عدد من المسؤولين الكوريين الشماليين، كان من أبرزهم شقيقته كيم يو جونغ، والتي أثارت تكهنات بأنها قد تكون الخليفة المحتمل لرئاسة كوريا في حال غياب كيم جونغ، كما تظهر صورة أخرى حشداً من الكوريين استقبلوا رئيسهم بالبالونات الملونة والأزهار.