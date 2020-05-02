ميركل: هذا اللقاح يجب أن يفيد الجميع

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم السبت، أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويرها ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم.

وقالت ميركل في بيان، اليوم السبت، نشر على موقع الحكومة الرسمي، إن الأمر يتعلق "بكيفية تطوير اللقاحات والأدوية وخيارات التشخيص الجيدة لجميع الناس حول العالم"، مشيرة إلى أن ألمانيا "تتحمل هذه المسؤولية".

وأوضحت أنه لا يزال نحو ثمانية مليارات يورو غير كاف لتطوير لقاح، مشددة على أن ألمانيا "ستقدم مساهمة مالية كبيرة" في هذا العمل.

ورحبت المستشارة صراحة بحقيقة أنه لم تشارك فقط الوكالات الحكومية في هذا النشاط، ولكن أيضًا المؤسسات الخاصة، ومصنعي اللقاحات والأدوية، بالإضافة إلى التحالفات الأساسية، تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

وأضافت ميركل أن ألمانيا تعتزم أيضا "العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية التي تلعب دورا رئيسيا في هذا الامر".

ودعت المستشارة الألمانية وقادة آخرون في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلى جمع أموال بقيمة 7.5 مليار يورو، لتطوير لقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد.