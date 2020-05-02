ترامب يتوقع فوزه بالانتخابات المقبلة ويصف بايدن بـ"النائم"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، استعرض فيها تأييد 96% من الحزب الجمهوري له، متوقعا فوزه على المرشح الديموقراطي جو بايدن، واصفا إياه بالنائم.

وجاء في تغريددة ترامب: "96% نسبة التأييد في الحزب الجمهوري، شكرًا جزيلا، وأيضاً استطلاع "غالوب" الجديد أظهر ترشيحي في أعلى تصنيف (ترامب يتفوق على جو بايدن النائم)".

96% Approval Rating in the Republican Party. Thank you! Also, just out, highest ever Approval Rating overall in the new Gallup Poll, and shows “Trump beating Sleepy Joe Biden.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

​وكانت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قد أجرت استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية القادمة، وشهد الاستطلاع تنافسا غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والمنافس المباشر له جو بايدن.

Poll: Trump and Biden neck-and-neck in general election match-up https://t.co/PYaG6V2wxm pic.twitter.com/gX0GUfSA2Z — The Hill (@thehill) May 1, 2020

​حصل بايدن على دعم بنسبة 42% في الاستطلاع الجديد، في حين تخلف الرئيس ترامب عن منافسه بنقطتين مئويتين بنسبة 40%، بعدما كان ترامب يتفوق بفارق كبير في الاستطلاع نفسه الذي قامت به الصحيفة في يناير/كانون الثاني الماضي.

​واختار 5% من الناخبين المسجلين الذين تم استطلاع آرائهم أنهم يفضلون التصويت لشخص آخر، بينما قال 4% أنهم لن يصوتوا على الإطلاق، ولن يشاركوا في الانتخابات أساسا، بينما بقي 9% غير متأكدين من قرارهم بعد.