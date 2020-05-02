جونسون يختار لطفله الجديد اسم طبيبين عالجاه من إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أنه اختار اسم نيكولاس لطفله، تكريما لطبيبين أنقذا حياته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شريكة جونسون، كاري سايموندز، عبر صفحتها على موقع إنستغرام، السبت، إنها ورئيس الوزراء البريطاني أطلقا اسم نيكولاس على طفلهما تيمنا بالطبيبين اللذين أنقذا حياة جونسون، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn" العالمية.

وكتبت سايموندز في المنشور الذي أعلنت فيها اسم الطفل: "(أسميناه) ويلفريد نسبة لجد بوريس ولوري نسبة لجدي ونيكولاس نسبة للدكتور نك برايس والدكتور نك هارت، الطبيبان اللذان أنقذا حياة بوريس الشهر الماضي"، بحسب الشبكة.

ووجهت شريكة جونسون شكرها للفريق الطبي الذي أشرف على عملية ولادتها، على الرعاية الصحية التي وفرها الفريق لها وعبرت عن سعادتها بما تلقته من عناية.

وكان جونسون أعلن، في 27 مارس/آذار الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، لكنه أكد أنه سيواصل عمله من المنزل.

وبعد أيام قليلة أُدخل رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته ووضع في العناية المركزة قبل أن يعود ويبدأ بالتعافي مجددا من المرض.