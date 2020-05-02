سجناء يحتجزون حراس سجن برازيلي اجتاحه فيروس كورونا

أقدم نزلاء في سجن في مدينة ماناوس البرازيلية المتضررة بشدة من فيروس كورونا، باحتجاز سبعة من حراسه كرهائن.

وقالت إدارة السجن إن السجناء كانوا يطالبون بحضور صحفيين وحقوقيين، مضيفة أنها لا تعلم ما إذا كان قتلى قد سقطوا، وفق وكالة "رويترز".

ولم يعرف على الفور سبب تمرد السجناء، لكن قنوات تلفزيونية محلية نقلت عن مقطع فيديو قالت إن سجينا قام بتصويره شكوى من الحرارة الشديدة وانقطاع الكهرباء.

يأتي التمرد في الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا ماناوس، حيث تدفن السلطات المتوفين بالمرض في مقابر جماعية وتحذر السكان من حدوث أزمة قريبا في النعوش.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، أمس الجمعة، تسجيل 6029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 91 ألفا و589 حالة.كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 428 حالة وفاة ليصل العدد الأجمالي إلى 6329 حالة.