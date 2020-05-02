وزير إسرائيلي يحذر من وقوع "هزة أرضية" تشهدها بلاده

حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم السبت، من وقوع "هزة أرضية" تشهدها بلاده.

وقال الوزير إذا ما قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية منع رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة "هزة أرضية" وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم السبت، أن منع نتنياهو من تشكيل الحكومة إلغاء نتائج الانتخابات بأثر رجعي، وبأنه يجب على المحكمة العليا الدفاع عن الحق وتنفيذه، أي عليها احترام قوانين الكنيست.

وحول الاتفاق الائتلافي بين حزب شتاينتس "الليكود"، برئاسة نتنياهو، وبين حزب "أزرق أبيض"، بزعامة الجنرال بيني غانتس، أوضح وزير الطاقة الإسرائيلي أنه كان أمر ضروري وطبيعي بعد 3 انتخابات برلمانية متتالية للكنيست، وتجنبا لانتخابات رابعة أيضا.

وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إلى أنه في رفض المحكمة العليا لنتائج الانتخابات الأخيرة، فإن إسرائيل في طريقها إلى انتخابات رابعة للكنيست.

ويذكر أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ستعقد، يومي الأحد والاثنين، المقبلين جلسات للنظر في الالتماسات المطالبة بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة وبإلغاء الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"أزرق- أبيض".