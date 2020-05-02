مصرع ضابط شرطة إثر تحطم مروحية في ولاية تكساس الأمريكية

وقال مدير الأمن في الولاية أرت أكيفيدو، في بيان: إن "مروحية للشرطة اصطدمت بمبنى سكني في مدينة هيوستن الساعة 02:00".

وأضاف أكيفيدو أن "القائد ومساعده جرى نقلهما إلى المستشفى بعد الحادث، لكن قائد المروحية فقد حياته، بينما مساعده في وضع خطر"، مضيفا أن الطيار تمكن من تسيير المروحية بطريقة تتجنب أي شخص في المبنى السكني، وفق صحيفة "إنديبندت" البريطانية.

من جانبه أكد نائب الرئيس الوطني لأمر الشرطة في مدينة تكساس، جو غامالدي، في تغريدة على تويتر: "أرجو أن تفكروا وتدعوا لضابطينا، اللذين تعرضا لحادث تحطم مروحية أثناء أداء مهامهما في الجانب الشمالي من المدينة. يجري حاليا نقلهما إلى المستشفى، حالة غير معروفة في هذه الأثناء".

Early this morning, one of our HPD helicopters went down in north Houston. One of our tactical flight officers has passed and our pilot is in surgery. Please pray for them and pray for our department. These two are the best of us. The absolute best. — Houston Police Officers' Union (@HPOUTX) May 2, 2020

وأوضح أن حادثة الاصطدام لم تسفر عن إصابة أي أحد من ساكني البناية، وأسبابها ما زالت مجهولة.