إيران: نلاحق الأمريكيين كالصقر في كل نقطة من الخليج ومضيق هرمز

قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إننا اليوم كالصقر نلاحق الأمريكيين أينما يوجدون في كل نقطة من الخليج ومضيق هرمز.

وأكد تنكسيري في حوار مع وكالة "نادي المراسلين الشباب للأنباء"، اليوم السبت، أن "إخواننا في الجيش يلاحقونهم في بحر عمان. فالقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ترصد كل تحركات الأمريكيين في بحر عمان والخليج الفارسي".

وأفاد الأدميرال تنكسيري بأن "الأمريكيين في حالة أفول، وهم يتحطمون من الداخل، ولكنهم يكابرون ويسعون لاستعراض هيبتهم الخاوية أمام شعوب المنطقة المضهدة"، مطالبا القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة، لأنه "بذهابهم ستكون المنطقة خالية من المشكلات وسيستتب الأمن في الخليج الفارسي".

وأضاف تنكسيري أن وجود الأمريكيين في المنطقة يهدف إلى إثارة التوتر وتأجيج الأوضاع، وأنهم يتسببون في زعزعة الأمن أينما ذهبوا، ووجودهم في منطقة الخليج أدى إلى زعزعة الأمن بها بعدما كانت هادئة.

وشدد قائد القوة البحرية للحرس الثوري، بما أن "منطقة الخليج الفارسي بيتنا، فنحن لسنا بصدد تأجيج النار في بيتنا، ولكننا نرفض أن تتعرض قوارب الصيد الإيرانية للتفتيش من قبل الأمريكيين، وكذلك تحليق المروحيات الأمريكية فوق منصاتنا النفطية، ونرفض الاستهزاء بحقوقنا".