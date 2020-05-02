بريطانيا قد تسمح بإعادة فتح المدارس الابتدائية مطلع يونيو المقبل

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن المملكة المتحدة قد تسمح بإعادة فتح المدارس الابتدائية في إنجلترا وويلز في أقرب وقت ممكن في الأول من يونيو/ حزيران بموجب خطط يناقشها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وحسب "رويترز" قالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يكشف جونسون النقاب عن "خارطة الطريق" الحكومية للخروج من إجراءات فيروس كورونا في خطاب موجه إلى الأمة يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن الحكومة ستقوم فقط بتعديل الإغلاق هذا الأسبوع ، وتشجيع مواقع البناء على إعادة فتحها، وتخفيف القواعد على الأنشطة الخارجية، وحث الناس على تغطية وجوههم في وسائل النقل العام.

ومن المقرر أن يقدم جونسون الأسبوع المقبل طريقة محتملة للخروج من الإغلاق لإعادة خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى العمل دون التسبب في ارتفاع ثانٍ في حالات فيروسات التاجية.