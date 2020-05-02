ترامب سعيد بعودة زعيم كوريا الشمالية للأنشطة العلنية

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للأنشطة العلنية.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، ردا على سؤال حول أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ 20 يوما: "يسرني أن أرى أنه عاد وفي حالة جيدة".

كانت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، مساء الجمعة، قالت إن كيم جونغ أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية كيم يرتدي بدلة ماو داكنة ويقطع الشريط الأحمر خلال الحفل ويتحدث إلى المسؤولين المرافقين بابتسامة على وجهه، فيما لم تظهر عليه أي علامات لمرض.

20 gün aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak bir fabrika açılış törenine katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ilk fotoğrafları https://t.co/S7RZiyBtsm pic.twitter.com/AHP9Ou1Sxt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2020

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية علنا منذ 12 نيسان / أبريل الماضي. وبعد تغيبه يوم 15 نيسان/أبريل عن مراسم إحياء ذكرى ميلاد جده، كيم ايل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، ثارت التكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي.