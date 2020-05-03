دعوة ألمانية لرفع العقوبات الاقتصادية عن روسيا لأنها غير مجدية

ناشد المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مشددا أن التعاون بين أوروبا وموسكو ضروري بعد ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وجاءت تصريحات المستشار الألماني السابق شرودر خلال مقابلة خاصة مع مجلة "Tagesspiegel" حيث قال إن " روسيا مستعدة للتعاون مع ألمانيا بالرغم من التاريخ والماضي الدموي بين البلدين".

وأضاف شرودر قائلا: "في الحقيقة تطبيق العقوبات ضد روسيا من قبل ألمانيا هي تثير النزاع معها، واليوم مع أزمة فيروس كورونا الذي ضرب الاقتصاد العالمي نحن بحاجة إلى تضامن وتعاون الجميع لذلك يجب رفع العقوبات عن روسيا التي لا جدوى لها".

وتابع المستشار قائلا: "أي شخص يعتقد أنه من خلال العقوبات يمكن إجبار روسيا على القيام بشيء فهو مخطئ، روسيا لن تقوم بأي خطوة من خلال الضغوطات الاقتصادية".

وفى حديثه عن الوضع فى شرق أوكرانيا أشار شرودر إلى أن "التعايش السلمي لن يكون موجودا إلا إذا أصبحت أوكرانيا دولة مكونة من اتحادات كونفدرالية سيحصل فيها شرق البلاد على مزيد من الحكم الذاتي".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة النهج الغربي العدائي، من خلال محاولات إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.