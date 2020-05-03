مقتل 6 في تحطم طائرة بوليفية تعيد إسبان إلى بلادهم وسط تفشي كورونا

أعلن سلاح الجو في بوليفيا، إن طائرة عسكرية خفيفة تحطمت، يوم أمس السبت، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من فردين، بجانب أربعة إسبان كانت تنقلهم قبل إعادتهم إلى بلادهم وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وجاء في البيان، إن طائرة عسكرية من طراز "بيتش كرافت بارون بي-55" تحطمت وقتلت جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها.

An aircraft Beechcraft Baron B55 crashed today in Trinidad, Bolivia The aircraft was transporting 4 people to Santa Cruz who were to be repatriated on other flight to Spain pic.twitter.com/N6HdMoR1mg — Love Planes (@Alejand67924549) May 3, 2020

ووقع الحادث بالقرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد حيث نُقل الركاب إلى سانتا كروز. كما أغلقت بوليفيا حدودها لاحتواء انتشار الوباء العالمي.

Accidente aeronave Avioneta se estrella en Beni y mueren 4 españoles que iban a ser repatriadoshttps://t.co/3JWDxwf6Bt pic.twitter.com/KgjJ6NGq7f — Semanario Los Andes (@LosAndesBolivia) May 2, 2020

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الطائرة أبلغت عن عزمها العودة إلى المطار في ترينيداد بعد 12 دقيقة من الإقلاع بسبب تعطل المحرك. ثم فُقد الاتصال بالطائرة، بحسب ما نقلته "رويترز".

ومن المقرر أن يقدم مجلس التحقيق البوليفي المسؤول عن حوادث الطيران المدني تقريرا عن أسباب الحادث في غضون ثمانية أيام.