رفع حالة الطوارئ وإغلاق مطار أمريكي بسبب طائرة شحن صينية

اضطر المسؤولون عن مطار أنكوراج، وهو الأكبر في ألاسكا، لإغلاقه مؤقتا أمام الرحلات القادمة بسبب تهديد بوجود قنبلة في طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية كانت متجهة لتايوان.

وقال المسؤولون في المطار إن طائرة الشحن غيرت وجهتها إلى مطار تيد ستيفنز الدولي في أنكوراج في الساعات الأولى من، صباح أمس السبت، بعد أن أقلعت من سياتل. وأضافوا أن البحث لم يسفر عن العثور على قنبلة وتمت إعادة فتح المطار قبيل الظهر.

وأوضح المطار في بيان أصدره مع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وشرطة أنكوراج أن الطائرة خضعت لعملية التفتيش في موقع ناء ومؤمن من المطار.

Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) is currently closed to inbound flights due to a report of a security incident on an Asian-bound cargo flight. The flight was diverted to ANC early this morning. FBI and Anchorage Police are on scene and leading the investigation. pic.twitter.com/Rx0iG6xmSW — Anchorage Airport (@ANCairport) May 2, 2020

وقالت وحدتا الشرطة ومكافحة الحرائق في المطار في بيان "بعد تحقيق موسع لم يتم العثور على عبوة ناسفة... التحقيقات في المطار انتهت لكن التحقيق في مصدر التهديد مستمر. لا يعتقد مكتب التحقيقات الاتحادي أن هناك أي تهديد قائم حاليا على مجتمعنا نتيجة لهذه الواقعة". بحسب "رويترز".

وقالت الخطوط الجوية الصينية (تشاينا إيرلاينز)، وهي أكبر ناقل جوي لتايوان، في بيان إن الطائرة كانت قد أقلعت بالفعل متجهة لتايبه عندما جرى إبلاغها من مطار سياتل بالتهديد وتم بعدها تحويل مسار الرحلة إلى أنكوراج.