إيران تعلن فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة

أعلنت إيران، صباح اليوم الأحد 3 مايو/ أيار، أنها قررت رفع بعض الإجراات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومنها فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة والجماعة.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "اعتبارا من يوم غد الاثنين، سيتم إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة".

ولكن أشار روحاني إلى أن هذا القرار سيطبق في المناطق البيضاء، أو قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في إيران.

وأشاد الرئيس الإيراني في تصريحاته خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، بالتزام المواطنين بنسبة 83% من البروتوكولات الصحية المطبقة.

كما وجه روحاني كذلك الشكر والتقدير للمواطنين وجميع الجهات والمؤسسات والقوات المسلحة والمساجد لمساهمتهم في مكافحة فيروس كورونا، وتوفير الحزم المعيشية للاسر والشرائح الضعيفة في المجتمع، عن طريق مشروع "الدعم الإيماني".

وقال روحاني إن البلاد ستطلق "مشروع الفحص الوطني" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والتي ستشمل في مرحلته الأولى فحص 78 مليون شخص، وفي المرحلة الثانية فحص 30 مليون شخص والتي ستكون أكثر تركيزا.

وقال الرئيس الإيراني: "لدينا حاليا 132 مدينة مصنفة ضمن المناطق البيضاء قليلة المخاطر، وسيتم اعتبارا من يوم غد اعادة فتح المساجد واقامة صلاة الجمعة فيها".

وتابع قائلا "في فترة ما بعد كورونا سيتغير العالم والسياسة والصادرات والواردات".

أما عن استئناف الدراسة، فقال روحاني "تم طرح اقتراح لإعادة فتح المدارس يوم السبت القادم في المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، لكننا كنا قلقين بعض الشيء، حيث تقرر البدء بذلك يوم السبت الذي يليه أي بعد نحو اسبوعين، وحتى هذا الموعد فقد تقرر ان يتم البحث بشانه واتخاذ القرار النهائي حوله لاحقا".