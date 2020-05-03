وكالة تكشف حقيقة خضوع الزعيم الكوري الشمالي لعمليات جراحية

كشفت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأحد، عن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون واحتمال خضوعه لعمليات طبية أو جراحية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول كوري بارز في البيت الأزرق الرئاسي أن بلاده تشك في أن يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون قد خضع لعمليات طبية أو جراحية معينة.

وقال المصدر الحكومي للوكالة: "وردت تقارير عن تكهنات بشأن خضوع الزعيم كيم لجراحة استنادا لبعض الاختلاف في طريقة مشيته".

وأضاف قائلا "لدينا أسباب للاعتقاد بأنه لم تكن هناك جراحة، لكن لا يمكننا الكشف عن مثل تلك التفاصيل".

وانتشرت الشائعات حول صحة كيم جونغ أون بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوري السابق كيم إل سونغ في 15 أبريل/نيسان.