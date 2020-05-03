جونسون يعدد الشروط الرئيسية لتخفيف الإجراءت التقييدية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، عن الشروط الخمسة الرئيسية التي من خلالها سيتم تخفيف الاجراءات المتخذة في أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاءت تصريحات جونسون على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث عدد 5 شروط رئيسية لتخفيف الاجراءات المتخذة حيال فيروس كورونا المستجد في البلاد.

Five - We must make sure that any adjustments to the current measures do not risk a second spike that would overwhelm the NHS. - 6/6 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 3, 2020

وقال جونسون: "أولا، يجب أن نضمن أن القطاع الصحي لديه الإمكانيات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية في كل المملكة المتحدة"، متابعًا "ثانيًا، يجب أن نرى استمرار انخفاض الوفيات".

وأردف جونسون قائلا: "ثالثًا، يجب أن نضمن أن معدلات العدوى تنخفض إلى مستويات يمكن التحكم فيها"، مضيفًا "رابعًا، يجب التغلب على التحديات التشغيلية واللوجستية في الاختبار ومعدات الوقاية الشخصية مع العرض القادر على تلبية الطلب في المستقبل".

واختتم جونسون: "يجب التأكد من أن أي تعديلات على التدابير الحالية لا تخاطر بطفرة ثانية من شأنها أن تزيد من الضغط على القطاع الصحي".