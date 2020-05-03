هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب جنوب غربي اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب غرب جزيرة كيوشو اليابانية، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر حدوث موجات "تسونامي".

وقد تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 20:54 بالتوقيت المحلي، حيث كان مركز الزلزال على عمق 10 كم تحت الماء.

وشعر سكان كلا من مقاطعات ساغا، كوماموتو، ميازاكي وناغازاكي الهزات بقوة 3 درجات، ولم ترد أي معلومات حو الخسائر والإصابات الناجمة عن الزلزال.