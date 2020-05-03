لتجنب الحجر الصحي... مطار فيينا يتيح اختبار الكشف عن كورونا بـ190 يورو

سيوفر مطار العاصمة النمساوية فيينا إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد اعتبارا من غد الاثنين ليمكن الركاب من دخول النمسا دون الاضطرار للبقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وحسب "رويترز" كان المطار يطلب من الركاب الذين يصلون إليه تقديم شهادة صحية تثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19 تعود بحد أقصى لأربعة أيام مضت أو البقاء في الحجر الصحي.

وقال مطار فيينا إنه اعتبارا من غد الاثنين يمكن للركاب الخضوع لاختبار (بي.سي.آر) لكوفيد-19 داخل المطار وتلقي النتيجة خلال ساعتين أو ثلاثة.

وأضاف "السفر الجوي سواء كان للعمل أو الرحلات أو المهام الطارئة... سيكون بتلك الطريقة أكثر أمانا وسهولة".

كما يمكن للركاب المغادرين من فيينا الخضوع للفحص في المطار أيضا لإثبات خلوهم من المرض في الدولة التي سيصلون لها. وتكلفة الفحص 190 يورو (209 دولارات).

وسجلت النمسا 15526 حالة إصابة بالمرض و598 وفاة وبدأت في تخفيف القيود المفروضة في إطار عزل عام منذ سبعة أسابيع إذا بدأت مراكز التسوق والمتاجر الكبيرة والمرافق التي تقدم خدمات مثل تصفيف الشعر في العودة للعمل الأسبوع الماضي.