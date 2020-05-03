بومبيو: "كمية أدلة هائلة" تؤكد أن فيروس كورونا جاء من مختبر ووهان الصينية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر ووهان الصينية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إن هناك "أدلة هائلة" على أن جائحة الفيروس التاجي نشأت في مختبر في ووهان بالصين.

وقال في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC "هناك أدلة هائلة على أن هذا هو المكان الذي بدأ فيه".

ولكن في حين انتقد بومبيو بشدة تعامل الصين مع هذه المسألة ، رفض أن يقول ما إذا كان يعتقد أنه تم إطلاق الفيروس عمدا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس الجمعة إن اتفاقه التجاري مع الصين، الذي جرى التوصل إليه بصعوبة كبيرة، أصبح الآن ذا أهمية ثانوية بالنسبة إلى جائحة فيروس كورونا وهدد بفرض رسوم جديدة على بكين، في الوقت الذي تصيغ فيه إدارته تدابير ردا على التفشي.

NEW: Secretary of State Mike Pompeo tells @MarthaRaddatz China “did all that it could to make sure the world didn’t learn in a timely fashion” about COVID-19.



"It was a classic communist disinformation effort," he adds and they will be held "accountable." https://t.co/sLSKoZFK1N pic.twitter.com/TFoPQ2Um09 — ABC News (@ABC) May 3, 2020

وتعكس زيادة حدة تصريحات ترامب ضد الصين تنامي إحباطه تجاه بكين بشأن الجائحة، التي كلفت الولايات المتحدة وحدها حياة عشرات الآلاف، وتسببت في انكماش اقتصادي وتهدد فرص إعادة انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني.

وحسب "رويترز" قال مسؤولان أمريكيان تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما إن نطاقا من الخيارات ضد الصين يخضع للنقاش، لكنهما حذرا من أن تلك الجهود ما زالت في المراحل الأولية. وقال مسؤول لرويترز إن التوصيات لم تصل بعد إلى مستوى أعلى فريق للأمن القومي تابع لترامب أو الرئيس.

وقال أحد المصدرين "هناك نقاش بشأن مدى صعوبة توجيه ضربة للصين وكيفية معايرتها بشكل صحيح" في الوقت الذي تسير فيه واشنطن على حبل مشدود في علاقاتها مع بكين بينما تستورد منها معدات الوقاية الشخصية وينتابها القلق إزاء الإضرار باتفاق تجاري حساس.