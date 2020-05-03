وزير الصحة الروسي: هذا ما يجب فعله حتى ظهور لقاح ضد كورونا

نصح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأحد، بالإبقاء على بعض الإجراءات التقييدية في روسيا حتى ظهور لقاح ضد كورونا.

وقال موراشكو في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الإجراءات التقييدية يجب إزالتها على مراحل، ولكن يجب الحفاظ على بعض تدابير الوقاية لمنع الانتشار حتى ظهور اللقاح".

وأكد موراشكو أن "الوصول إلى ذروة الإصابة بالفيروس، لا يعني قرب انتهاء الأزمة، وبالتالي رفع جميع القيود".

وأشار إلى أنه "من الضروري التوافق على نظام كامل يسمح مرة أخرى بعدم حدوث ارتفاع في معدل الإصابة".

وحذر الوزير من أنه "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا بسبب التراخي في التعامل معه".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أدرجت 9 عقاقير روسية ضمن قائمة الأدوية الواعدة في محاربة فيروس "كورونا"، من بينها 6 عقاقير تم تطويرها في المركز العلمي الحكومي للفيرولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.

وصنفت المنظمة، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.