روسيا تحدد الدول التي ستصدر لها معدات الحماية الطبية الشخصية

صرح المكتب الصحفي التابع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم، الأحد، بأن روسيا ستقوم بتصدير معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات الطبية، فقط إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

موسكو- سبوتنيك. وقالوا في المكتب، لوكالة "سبوتنيك":

"من أجل إزالة الحواجز التي تعترض التوريد المتبادل لمعدات الحماية الشخصية في الاتحاد (بروح اتفاقات قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) ، قررت الحكومة الروسية إلغاء الحظر الوطني في ظل الحفاظ علية من قبل الاتحاد بأكمله".

وقبل شهرين من الآن، فرض مجلس الوزراء الروسي حظراً مؤقتاً على تصدير عدد من الأجهزة الطبية من روسيا. وأفيد بأن مثل هذه القيود ستظل سارية حتى 1 حزيران/يونيو القادم، ولن يطبق الحظر على المساعدات الإنسانية وعلى سلع الاستخدام الشخصي المعدة للاستهلاك لمرة واحدة من قبل المواطنين.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في وقت لاحق أن روسيا وشركاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي طوروا واعتمدوا قانونا مشابهاً لفرض حظر على تصدير هذه المنتجات إلى خارج دول الاتحاد.