مادورو يعلن رغبته باللعب مهاجما في صفوف برشلونة... فيديو

وظهر مادورو في مقطع مصور وهو يرتدي ملابس رياضة عليها شعار فريق برشلونة الإسباني.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ظهر مادورو بصحبة رفايل لاكافا حاكم ولاية كارابوبو، في مقطع فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "تم استدعائي بالفعل لتدريبات برشلونة".
وتابع ضاحكا "سأنضم إلى برشلونة ويمكن أن ألعب مهاجما".
Maduro dice ser convocado convocado por el Barcelona #messi #1may #pava #nike #wtf pic.twitter.com/cbpOySf2F3— Cool Channel TV (@COOLCHANNELTV) May 1, 2020
وأكد لاكافا بصحبة مادورو عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كارابوبو، بينما وصل عدد حالات الإصابة بالمرض في فنزويلا إلى 345 حالة.
وتكرر ظهور مادورو بملابس تحمل شعار فريق برشلونة، خاصة في الأسابيع الأخيرة التي تكرر خلالها ظهور الرئيس الفنزويلي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.
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