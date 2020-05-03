مادورو يعلن رغبته باللعب مهاجما في صفوف برشلونة... فيديو

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور مازحا، إن إدارة نادي برشلونة الإسباني تواصلت معه للانضمام إلى الفريق والتدريب معهم.

وظهر مادورو في مقطع مصور وهو يرتدي ملابس رياضة عليها شعار فريق برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ظهر مادورو بصحبة رفايل لاكافا حاكم ولاية كارابوبو، في مقطع فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "تم استدعائي بالفعل لتدريبات برشلونة".

وتابع ضاحكا "سأنضم إلى برشلونة ويمكن أن ألعب مهاجما".

وأكد لاكافا بصحبة مادورو عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كارابوبو، بينما وصل عدد حالات الإصابة بالمرض في فنزويلا إلى 345 حالة.

وتكرر ظهور مادورو بملابس تحمل شعار فريق برشلونة، خاصة في الأسابيع الأخيرة التي تكرر خلالها ظهور الرئيس الفنزويلي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.