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    انتشار فيروس كورونا - نوفارا، إيطاليا 11 مارس 2020

    تسجيل أدنى معدل وفيات يومي بكورونا منذ شهر في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا

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    سجلت كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا أدى معدل وفيات يومي منذ شهر آذار/مارس وسط تراجع فيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية.

    باريس- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم، الأحد، تسجيل 135 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" (مقابل 166 أمس السبت) ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24895 حالة.

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    وذكرت وزارة الصحة، في بيان رسمي، أن عدد الوفيات في المستشفيات بلغ 15583 حالة، أما عدد الوفيات في دور رعاية المسنين فبلغ 9312 حالة ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا منذ بداية الوباء إلى 24895 .

    وسجّلت وزارة الصحة 308 حالات إصابة جديدة بالفيروس (مقابل 794 يوم أمس) ليصل إجمالي الإصابات إلى 131287.

    وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المصابين الذين يستلزم وضعهم العناية المركّزة ما زال مستمرا في الانخفاض وقد وصل الإجمالي اليوم إلى 3819 (مقابل 3827 يوم أمس).

    بدورها  سجلت المملكة المتحدة 315 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة مضت.

    ونقلت "سكاي نيوز" البريطانية عن وزير شؤون مجلس الوزراء، مايكل غوف، في مؤتمر صحفي أن" 28446 شخص توفوا في أنحاء المملكة المتحدة، بزيادة 315 عن الأمس".

    وعن مساعي إعادة الحياة الطبيعية في ظل تفشي الفيروس، وخطة رئيس الوزراء بوريس جونسون في ذلك الصدد، علق غوف، "إن الخطة الشاملة لرئيس الوزراء سوف تبين كيف سنعيد تحريك اقتصادنا وإعادة أطفالنا للمدارس، والسفر لمزاولة أعمالنا بشكل أكثر أمانا، وجعل الحياة في موقع العمل آمنة".

    من جهتها سجلت إيطاليا 174 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة مضت، في أقل معجل يومي تسجله منذ 14 أذار/مارس.

    ونقلت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية عن مؤتمر هيئة الحماية المدنية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 174 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 28884.

    فيما سجلت 1389 صابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 210717.

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