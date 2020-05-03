إيران تدرس وضع العالم الإيراني المحتجز في أمريكا

أعلن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية، محمد جواد جمالي نوبندكاني، عن انعقاد لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إجتماعا، يوم الإثنين، لدراسة وضع العالم الإيراني المحتجز في سجون أمريكا.

وأشار إلى حضور ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة الأمن، والحرس الثوري، ومسؤولين آخرين لدراسة وضع البروفيسور الإيراني الذي أصيب بفيروس كورونا في سجون أمريكا.

ووفق صحيفة "الغاردين"، فإن العالم الإيراني عانى منذ مدة من سعال شديد الأمر الذي دفعه وعائلته للمطالبة بنقله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة دون جدوى.

وأضافت الصحيفة أن ظروف احتجاز العالم الإيراني تفتقر إلى المعايير الصحية والنظافة اللازمة، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ايرنا".

يذكر أن العالم الإيراني سيروس عسكري تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه بسرقة معلومات من جامعة أوهايو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لكنه لم يطلق سراحه وبقى محتجزا لدى دائرة الهجرة الأمريكية.