ترامب: أعتقد أنه سيكون لدينا لقاحا ضد فيروس كورونا نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعتقد أنه سيكون لدى بلاده لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد نهاية هذا العام.

وأكد ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أنه بادر إلى إغلاق الولايات المتحدة منذ البداية رغم أن المعلومات الأولية قللت من مخاطر كورونا.

وأضاف ترامب، فيروس كورونا جاء من الصين وكان ينبغي القضاء عليه هناك، لكن الصينيين لم يفعلوا ذلك وسنكتشف السبب.

وعن اكتشاف بلد آخر للقاح مضاد لفيروس كورونا قال الرئيس الأمريكي، "إذا كان بلد آخر فسأخلع قبعتي. أنا لا أهتم، أريد فقط الحصول على لقاح ناجح".

Why is @realDonaldTrump forcing workers to clock in without proper protection against #COVID19? Because rich, MASSIVE corporations want it. #TrumpTownHall pic.twitter.com/Yamx401pg1 — American Bridge (@American_Bridge) May 4, 2020

تابع الرئيس الأمريكي، " أتوقع أن يرتفع عدد الضحايا الإجمالي جراء الإصابة بالفيروس إلى 80 أو 90 ألف شخص".



وأوضح ترامب أنه يريد أن تفتح الجامعات والمدارس أبوابها في سبتمبر/أيلول، قائلا، "أريدهم أن يعودوا".

وأثنى الرئيس الأمريكي على مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي. مؤكدا أن أزمة كورونا وحدتنا كجمهوريين وديمقراطيين.

كان ترامب قال يوم الأحد 19 أبريل/نيسان المنصرم، إن "الولايات المتحدة تحقق تقدما أكثر من أي دولة أخرى للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا".

كما قال الرئيس الأمريكي منتصف أبريل المنصرم، إنه "تمت الموافقة على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا.

ويوجد في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من مليون و157 ألف مصاب، تعافى منهم 180 ألف شخص بينما توفي 67 ألف آخرين، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.