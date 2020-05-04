مستجدات كورونا... الإصابات تتجاوز 3.5 مليون وترامب يحدد موعد الحصول على عقار

واصل فيروس كورونا المستجد في ضرب البشرية بقسوة، حيث سجلت الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 84 ألف إصابة حول العالم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مزيد من دول العالم، لتخفيف القيود التي فرضتها سابقا لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 3.5 مليون شخص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز المتخصصة في تسجيل بيانات فيروس كورونا المستجد، أن عدد الإصابات بوباء (كوفيد-19) في العالم تجاوز عتبة الـ 3.5 مليون شخص.



الولايات المتحدة تواصل نزيف الوفيات

ووفقا لآخر البيانات ، فقد بلغ المصابين عدد في العالم 3 ملايين و506 آلاف مصاب، لقى منهم 247 ألف و500 شخص حتفهم جراء الإصابة بالفيروس، فيما تجاوز عدد المتعافين عتبة الـمليون و125 ألف شخص.

سجلت الولايات المتحدة 1450 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 67 ألف و600 شخص.

وأعداد الوفيات التي أحصتها جامعة جونز هوبكنز، الأحد، وهو 1450، مستقرة، مقارنة بيوم السبت الذي سجلت خلاله 1453 وفاة، بعدما كانت سجلت يوم الأربعاء 2502 حالة وفاة في البلاد.

بينما بلغ عدد الإصابات مليون و158 ألف إصابة، تعافى منهم 180 ألف شخص.

الصين: صفر إصابات

قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الاثنين، إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعودا من حالتين في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة.

البرازيل تتجاوز عتبة الـ100 ألف مصاب

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في في البرازيل عتبة الـ 100 ألف حالة، في حين تخطت الوفيات 7 آلاف شخص.



تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بموسكو

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 4588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 101,826، في حين بلغ عدد الوفيات 7051 حالة وفاة، بعد تسجيل 300 وفاة جديدة.

أعلن المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا، مساء الأحد، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 764 حالة.

وقال المركز في بيان: "بموسكو (أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا)، توفي 35 مريض تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)".

ترامب: أعتقد أنه سيكون لدينا لقاحا ضد فيروس كورونا نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعتقد أنه سيكون لدى بلاده لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد نهاية هذا العام.

وعن اكتشاف بلد آخر للقاح مضاد لفيروس كورونا قال الرئيس الأمريكي، "إذا كان بلد آخر فسأخلع قبعتي. "أنا لا أهتم، أريد فقط الحصول على لقاح ناجح".

تابع الرئيس الأمريكي، " أتوقع أن يرتفع عدد الضحايا الإجمالي جراء الإصابة بالفيروس إلى 80 أو 90 ألف شخص".

وأوضح ترامب أنه يريد أن تفتح الجامعات والمدارس أبوابها في سبتمبر/أيلول، قائلا، "أريدهم أن يعودوا".

عقار أمريكي لعلاج كورونا سيتم تصديره قريبا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة غيلياد ساينسز، دانيال أوداي، المصنعة لعقار "رِمديسيفير" التجريبي لعلاج الكورونا أن الولايات المتحدة لن تمنع تصدير العقار خارج البلاد.



وقال أوداي خلال حديثه لقناة "سي بي إس" الأمريكية، " لن يكون رمديسيفير متاحا لمرضى (كوفيد-19) في الولايات المتحدة فحسب، بل سيتم تصديره أيضا إلى بلدان أخرى بمجرد اتخاذ قرارات تنظيمية".وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة غيلياد ساينسز ، "إنه يتوقع زيادة إمدادات رمديسيفير في النصف الثاني من عام 2020 لخدمة المصابين بمرض (كوفيد-19).

وأعلنت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية يوم الجمعة 1 مايو/أيار، موافقتها على استعمال رمديسيفير في الحالات الحرجة والطارئة للمرضى المصابين بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيورس كورونا المستجد.

وصنفت المنظمة، يوم 11 مارس / آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.