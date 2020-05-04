تقرير استخباراتي أمريكي يكشف فرضية إخفاء الصين أسرار بشأن كورونا

وذكرت وكالة " أسوشيتد برس" الدولية نقلا عن التقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي أكد أن الصين قامت بإخفاء معلومات عن خطورة فيروس كورونا المستجد عمدا، بالإضافة إلى عدد الحالات والوفيات في البلاد وكيفية انتقال الفيروس بين الأشخاص.

وبحسب التقرير، قامت الصين بالاستعداد لهذا الفيروس جيدا من خلال تجهيز الأطباء والمشافي بالأدوية والمعدات اللازمة للحماية الشخصية، مشيرا إلى أن الصين بطريقة إخفاء المعلومات استطاعت كسب الوقت لزيادة واردات البضائع الطبية والوقائية وتقليل الصادرات منها بشكل كبير.

وخلص التقرير الاستخباري الأمريكي إلى أن هذه الفرضية التي تم توصل إليها في التقرير تمثل نحو 95% من المصداقية بناءا على معلومات من الداخل الصيني.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لديه معلومات تسمح له بالقول بان فيروس كورونا المستجد، مصدره مختبر ووهان بالصين.

وأشار ترامب أن الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة لمساءلة الصين بسبب عدم قدرة بكين على كبح تفشي الفيروس التاجي، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول أموال ضخمة يجب إلزام الصين بدفعها.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يعتقد أن أسلوب إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا دليل على أن بكين "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي ينهزم في محاولته الفوز بالرئاسة لفترة ثانية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.