"طالبان" تعلن مسؤوليتها عن هجوم على مركز عسكري بأفغانستان

أعلنت حركة طالبان الإرهابية، اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزا عسكريا بجنوب أفغانستان، مؤكدة عن مقتل وإصابة المئات من العسكريين في الجيش والمخابرات.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين حكوميين أن التفجير وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

ونقلت الوكالة تصريح المتحدث باسم حركة طالبان الإرهابية، قاري يوسف أحمدي، الذي قال: "عشرات من الأفراد الذي ينتمون لقوات العدو قتلوا وجرحوا في الهجوم".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاق سلام يهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأمريكي، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وكلفت مليارات الدولارات.

وتأمل الولايات المتحدة من خلال الاتفاق بإنهاء عقدين من الصراع وإعادة 13 ألف عسكري أمريكي يتمركزون في أفغانستان.