إيران تصف مساعي أمريكا الأخيرة بـ"غير المشروعة"

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، مساعي الولايات المتحدة لتمديد الحظر على الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران بـ"غير المشروعة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ، إن "إيران لا تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع ست قوى... خطوة أمريكا عير مشروعة وسيكون رد فعلنا متناسبا".

وأكد أن أمريكا لم تعد عضوا في الاتفاق النووي بعد أن خرجت منه، مشيرا إلى أن الرئيس حسن روحاني سيشارك في مؤتمر قمة عدم الانحياز في باكو اليوم عبر الفيديو كونفرانس، وسيكون موضوع المؤتمر هو أزمة كورونا وكيفية مواجهة الفيروس والتعاون في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، فيما قال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.