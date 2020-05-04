اليابان تستعد لبدء تشغيل الاقتصاد بعد توقف بسبب فيروس كورونا

تستعد الحكومة اليابانية لإعادة تشغيل الاقتصاد الياباني بعد توقف في معظم مفاصله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم

ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قوله، اليوم الاثنين، إنه طلب من الخبراء وضع خارطة طريق لاستئناف النشاط الاقتصادي وفقا لإرشادات جديدة تتعلق بأسلوب الحياة خلال أسبوعين.

وأكد آبي أن تجربة سريرية لعقار أفيجان المضاد لكورونا تسير بشكل سلس وإن طلبا بالتصريح باستخدام دواء ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج كوفيد-19 قدم في اليابان اليوم.

ودرست الحكومة اليابانية منذ أيام تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لجائحة "كوفيد-19".

وقال شينزو آبي، إن الحكومة قد تمد حالة الطوارئ، التي يفترض أن تنتهي في 6 مايو/ أيار، لشهر آخر، وفقا لما نشرته "فرانس برس".

وأضاف آبي أنه "عقب الإطلاع على تقرير فريق خبرائنا، طلبت من الوزير يوسوتوشي نيشيمورا (المكلف بإدارة الوباء) بالنظر في التمديد لمدة شهر في حال الطوارئ باعتبارها أساساً للتفكير في الخيارات المطروحة للاستجابة لحاجيات المناطق".

وتابع "قيّم فريق الخبراء المعيّن من الحكومة الوضع في مناطق مختلفة من البلاد، ونحن نستمع إلى رأيهم ونأمل في اتخاذ قرار يوم 4 مايو".

وأوضح آبي أنه "رغم عدم تسجيل عدد إصابات مرتفعة، فإن الحيطة ضرورية، وآراء الخبراء تقول إننا لا نزال نحتاج تعاون اليابانيين في المستقبل القريب".